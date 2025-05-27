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Армения будет лавировать между Россией и Западом

12:57 478

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван намерен выстраивать сбалансированную внешнюю политику, развивая отношения с Россией, Францией и США. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

«У Армении своя повестка, у России своя, у Ирана своя. Задача дипломатии заключается в том, чтобы обслуживать собственные интересы. ...Страны, продвигающую одну политическую линию, исчезают с карты мира. У Армении есть и будут добрососедские отношения с Францией и США. Она попытается урегулировать свои отношения с Россией. Это нормальный процесс. Но это не значит, что Россия, США или кто-то другой должен пытаться своих ставленников приводить к власти в стране или полностью захватить экономику Армении. Именно поэтому нужно балансировать без каких-либо крайностей», — отметил Симонян.

Комментируя состояние армяно-российских отношений, спикер заявил, что «идет нормальная дипломатическая работа», несмотря на наличие открытых вопросов, в том числе по линии ОДКБ.

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