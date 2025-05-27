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Израиль угрожает желающим признать Палестину

12:57 869

Израиль предупредил страны Европы, что примет ответные шаги в случае признания палестинского государства на международной конференции в Нью-Йорке в июне. Об этом пишут израильские СМИ.

Так, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил британскому коллеге Дэвиду Лэмми и главе МИД Франции Жан-Ноэлю Барро, что Израиль может ответить на признание палестинского государства аннексией зоны C на Западном берегу и легализацией несанкционированных форпостов, сообщает Haaretz со ссылкой на иностранного дипломата, знакомого с этим вопросом.

Заявление министра прозвучало на фоне подготовки международной конференции по признанию Палестины, которая, как ожидается, состоится 18 июня в Нью-Йорке при участии Франции, Саудовской Аравии и ряда других стран. По данным Israel Hayom, инициатор конференции — президент Франции Эммануэль Макрон, который рассчитывает, что в этот день многие страны официально признают Палестину. Издание также отмечает, что США уведомили Израиль о своем решении не участвовать в конференции, но в то же время не будут оказывать публичного давления на другие страны с целью их сдерживания.

В Израиле осуждают Францию за то, что она возглавила движение к признанию Палестины государством.

Тем временем агентство Франс-Пресс сообщает, что Жан-Ноэль Барро встретится с палестинским министром иностранных дел Варсен Агабекян-Шахин в ходе официального визита в Армению и обсудит с ней предстоящую конференцию в Нью-Йорке.

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