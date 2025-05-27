Путин об отношениях России и Азербайджана

Путин отметил, что Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, пользуется растущим авторитетом на мировой арене.

«Российско-азербайджанские отношения носят дружественный, союзнический характер. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества, партнерского взаимодействия в международных делах. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджанской Республики – мира и процветания», - говорится в письме.