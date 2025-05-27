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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Путин об отношениях России и Азербайджана

13:06 1215

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Путин отметил, что Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, пользуется растущим авторитетом на мировой арене.

«Российско-азербайджанские отношения носят дружественный, союзнический характер. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества, партнерского взаимодействия в международных делах. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджанской Республики – мира и процветания», - говорится в письме.

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