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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Россия бьет по Украине и обвиняет Киев

13:21 360

Министерство обороны России заявило, что Украина при поддержке ряда европейских стран предприняла действия, направленные на подрыв мирных переговоров.

Согласно сообщению, Россия инициировала возобновление прямого диалога с Украиной для мирного урегулирования войны.

Однако, как утверждают в ведомстве, Киев при поддержке некоторых стран Европы усилил провокационные шаги, препятствующие переговорному процессу. «В частности, с 20 мая Украина значительно увеличила количество атак с использованием беспилотников и реактивных снарядов западного производства, нацеленных на гражданские объекты в России», - говорится в заявлении.

По данным Минобороны РФ, за период с 20 по 27 мая российские системы ПВО уничтожили или перехватили 2331 украинский беспилотник, из них 1465 — за пределами зоны боевых действий.

Минобороны отчиталось, что в ответ на действия Украины российская армия нанесла удары «высокоточным оружием» и беспилотниками «исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины». «Вооруженные силы Российской Федерации продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые атаки и провокации. Удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — утверждают в ведомстве.

Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска выпустили по Украине почти 300 дронов и 70 ракет. Под удар попали Киев и 12 областей страны. Погибли 12 человек, десятки пострадали. В частности, в Житомирской области погибли трое детей из одной семьи — 8-летний Станислав, 12-летняя Тамара и 17-летний Роман Мартынюки.

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