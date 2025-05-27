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Фидан привез в Москву важные месседжи от Эрдогана

13:29 224

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что отношения Анкары и Москвы «играют важную роль в обеспечении безопасности и стабильности региона». Об этом турецкий министр заявил на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в расширенном составе в Москве.

«В условиях, когда геополитическая ситуация в мире стремительно меняется, глубоко укоренившиеся отношения Турции и России играют важную роль в обеспечении стабильности и безопасности региона. Выбор Россией Стамбула в качестве площадки для прямых переговоров с Украиной свидетельствует о том, что обе страны заинтересованы в стабильности», - сказал он.

Фидан также заявил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным накануне в Москве получил возможность передать ему важные месседжи от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Лавров, в свою очередь, отметил, что у России «много планов» в рамках двусторонней повестки дня с Турцией.

Он подчеркнул, что задачи двусторонней повестки также нацелены на «преодоление препятствий сотрудничеству Москвы и Анкары».

«И Россия, и Турция активно участвуют в международных усилиях по нормализации в ряде регионов, включая Северную Африку и Ближний Восток», - добавил Лавров.

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