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Эрдоган и Шахбаз Шариф едут в Лачин

13:32 434

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра, 28 мая, совершит визит в Азербайджан. Об этом сообщает TRT Haber.

Также ожидается визит в Азербайджан премьер-министра Пакистана Мухаммеда Шахбаза Шарифа.

Согласно информации телеканала, завтра состоится церемония сдачи в эксплуатацию международного аэропорта Лачин, который является третьим аэропортом, построенным Азербайджаном в Карабахе.

Аэропорт, фундамент которого был заложен в 2021 году, находится в 30 километрах от центра города Лачина. Воздушная гавань имеет взлетно-посадочную полосу длиной 3 тысячи метров и шириной 60 метров, а также здание терминала, способное обслуживать 200 пассажиров в час.

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