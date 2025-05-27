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Сабина Алиева обратилась к верховному комиссару ООН

14:10 1112

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила письмо верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в связи с защитой права на возвращение азербайджанских соотечественников, некогда депортированных из Армении.

Об этом сообщили в Аппарате омбудсмена.

В письме омбудсмен информирует о том, что в результате политики этнической чистки азербайджанцы вопреки международному праву в разное время систематически депортировались с территории современной Армении.

В письме отмечается, что ряд международных правовых документов, включая резолюцию 194 Генеральной Ассамблеи ООН, признают право на возвращение как одно из фундаментальных прав человека и что каждый человек имеет право вернуться на свою родину. В то же время упоминается о том, что право на возвращение, согласно общим принципам международного права, распространяется не только на лиц, насильственно изгнанных со своих земель, но и на членов их семей и будущие поколения, также признается право требовать возмещения причиненного материального и морального ущерба.

В своем письме Филиппо Гранди омбудсмен подчеркнула важность принятия верховным комиссаром в рамках своего мандата активных инициатив для обеспечения международного признания права на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных со своих исторических земель, и включения этого вопроса в глобальную повестку дня в области прав человека. Сабина Алиева также призвала поддержать отражение этого чувствительного вопроса в соответствующих докладах и рекомендациях ООН, выразив уверенность в том, что такая деятельность будет способствовать долгосрочному миру и установлению справедливости в регионе.

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