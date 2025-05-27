Премьер Грузии отреагировал на скандал с российским флагом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал инцидент с осквернением флага России, произошедший в Тбилиси, назвав его проявлением «бескультурья».
«Когда ты выходишь перед несколькими тысячами людей — неважно, с каким флагом — и совершаешь такое, это не имеет ничего общего с грузинской культурой. Это просто бескультурье», — отметил он.
Инцидент произошел во время фестиваля Tbilisi Open Air, который прошел 24–25 мая.
По информации СМИ, 34-летний грузинский артист Эрекле Гецадзе на сцене бросил российский флаг, затем положил его в пакет и изобразил мочеиспускание. Видео он выложил в соцсетях.