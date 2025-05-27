Трамп готов развязать руки Киеву

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на собственные источники.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность полного снятия ограничений на использование Украиной западного вооружения для нанесения ударов по целям на территории России.

Согласно публикации, Трамп считает, что такая мера позволит украинским силам поражать логистические и оперативные объекты, поддерживающие действия российской армии. По мнению его советников, это может затруднить планирование операций со стороны Москвы и изменить ход боевых действий в пользу Украины.

Кроме того, как утверждают источники, Трамп убежден: существующие ограничения не способствуют достижению главной цели — возвращению России к прямым переговорам.

Официальных заявлений от Белого дома на этот счет пока не поступало, однако подобный сценарий, по данным Kyiv Post, уже активно обсуждается внутри команды президента.