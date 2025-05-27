USD 1.7000
EUR 1.9343
RUB 2.1262
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Трамп готов развязать руки Киеву

14:29 1320

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность полного снятия ограничений на использование Украиной западного вооружения для нанесения ударов по целям на территории России.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на собственные источники.

Согласно публикации, Трамп считает, что такая мера позволит украинским силам поражать логистические и оперативные объекты, поддерживающие действия российской армии. По мнению его советников, это может затруднить планирование операций со стороны Москвы и изменить ход боевых действий в пользу Украины.

Кроме того, как утверждают источники, Трамп убежден: существующие ограничения не способствуют достижению главной цели — возвращению России к прямым переговорам.

Официальных заявлений от Белого дома на этот счет пока не поступало, однако подобный сценарий, по данным Kyiv Post, уже активно обсуждается внутри команды президента.

Новая армия. Вместо ХАМАС
Новая армия. Вместо ХАМАС наша корреспонденция; все еще актуально
03:27 5583
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером Махир Эмрели – лучший футболист
15:35 219
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
15:27 392
Стройбароны кинули чемпиона мира-параатлета: реакция Генпрокуратуры
Стройбароны кинули чемпиона мира-параатлета: реакция Генпрокуратуры обновлено 12:40
12:40 8480
Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов?
Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов? еще один вопрос; все еще актуально
02:28 8328
Али Асадов принимает поздравления
Али Асадов принимает поздравления
15:00 484
Сабина Алиева обратилась к верховному комиссару ООН
Сабина Алиева обратилась к верховному комиссару ООН
14:10 1115
Премьер Пакистана в Азербайджане
Премьер Пакистана в Азербайджане фото
13:57 1751
Ильхам Алиев открыл в Лачине фабрики и ГЭС
Ильхам Алиев открыл в Лачине фабрики и ГЭС фото; обновлено 13:48
13:48 4397
Эрдоган и Шахбаз Шариф едут в Лачин
Эрдоган и Шахбаз Шариф едут в Лачин
13:32 3031
Путин об отношениях России и Азербайджана
Путин об отношениях России и Азербайджана
13:06 3594

ЭТО ВАЖНО

Новая армия. Вместо ХАМАС
Новая армия. Вместо ХАМАС наша корреспонденция; все еще актуально
03:27 5583
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером Махир Эмрели – лучший футболист
15:35 219
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
15:27 392
Стройбароны кинули чемпиона мира-параатлета: реакция Генпрокуратуры
Стройбароны кинули чемпиона мира-параатлета: реакция Генпрокуратуры обновлено 12:40
12:40 8480
Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов?
Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов? еще один вопрос; все еще актуально
02:28 8328
Али Асадов принимает поздравления
Али Асадов принимает поздравления
15:00 484
Сабина Алиева обратилась к верховному комиссару ООН
Сабина Алиева обратилась к верховному комиссару ООН
14:10 1115
Премьер Пакистана в Азербайджане
Премьер Пакистана в Азербайджане фото
13:57 1751
Ильхам Алиев открыл в Лачине фабрики и ГЭС
Ильхам Алиев открыл в Лачине фабрики и ГЭС фото; обновлено 13:48
13:48 4397
Эрдоган и Шахбаз Шариф едут в Лачин
Эрдоган и Шахбаз Шариф едут в Лачин
13:32 3031
Путин об отношениях России и Азербайджана
Путин об отношениях России и Азербайджана
13:06 3594
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться