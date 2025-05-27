Важная миссия AzerGold в Дашкесане и Гёйгёле

По инициативе ЗАО AzerGold при поддержке Агентства аграрных услуг (ААХ) при Министерстве сельского хозяйства в рамках «Проекта поддержки аграрного развития Дашкесанского и Гёйгёльского районов» начались проверки территорий, мониторинги и встречи с местными общинами.

Одновременно в хозяйствах населения проводился фитосанитарный мониторинг сотрудниками Центра защиты растений и фумигации. Были обследованы растения, пораженные вредными организмами, а также взяты образцы фруктов и овощей и отправлены на анализ в лабораторию.

В ходе мониторинга проверялись профилактические мероприятия по вакцинации животных, проводимые Центром охраны здоровья животных и ветеринарной службы AAХ, а также проводились клинические осмотры имеющихся животных. Были взяты пробы крови и отправлены на лабораторные исследования для выявления сезонных заболеваний, а также проведены дезинфекционные работы в местах содержания животных.

Так, 23-24 мая специалисты AAХ и сотрудники ЗАО AzerGold посетили села Тулаллар и Зурнабад Гёйгёльского района.

Специалисты Центра лабораторной экспертизы и сертификации отобрали пробы почвы и воды с пахотных полей и пастбищ и передали их в центральную лабораторию.

Кроме того, Центр сельскохозяйственного обучения провел опросы среди местных жителей. В ходе опросов были изучены сельскохозяйственная деятельность населения, сферы ее деятельности, показатели производительности, возможности сбыта, социально-экономическое положение, а также выявлены потребности в обучении.

Следует отметить, что в рамках проекта мониторинг и встречи с местными общинами также пройдут в селах Човдар, Чайкенд, Гушчу (включая местность под названием «Шадах»), Баян Дашкесанского района. После комплексного анализа результатов мониторинга будет подготовлен план мероприятий по поддержке развития семейных ферм и фермерских хозяйств. В рамках данной работы планируется организовать обучение населения, оказать профессиональные консультационные и информационные услуги.

Следует отметить, что основной целью проекта является поддержка дальнейшего развития фермерских хозяйств в регионах деятельности ЗАО AzerGold, а также внесение дополнительного вклада в трудоустройство и дальнейшее улучшение социально-экономического положения населения.