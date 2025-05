Конгресс SHE вновь объединил женщин-лидеров при поддержке Azercell

На форуме, проходившем под лозунгом «За пределами сегодняшнего дня — создавая то, что останется» (Beyond Now – Creating What Lives On), Azercell представляли исполнительный директор Azercell по юридическим вопросам и дата-стратегии Ширин Алиева и директор департамента корпоративных и маркетинговых коммуникаций компании Сона Аббасова.

В своем выступлении Ширин Алиева рассказала о лидирующей роли компании: «Наряду с предоставляемыми телекоммуникационными услугами, Azercell также вносит вклад в укрепление социального благополучия и развитие человеческого потенциала. В эпоху стремительного внедрения в нашу жизнь технологий, особенно искусственного интеллекта, мы убеждены, что никакие технологические инновации не способны заменить человеческие эмоции, эмпатию и креативность. Kлючевым ориентиром же любой инициативы должен оставаться Человек и стремление к повышению качества жизни людей».