Конгресс SHE вновь объединил женщин-лидеров при поддержке Azercell

Очередной Конгресс SHE состоялся при поддержке лидирующего мобильного оператора связи Азербайджана Azercell Telecom, выступившего на мероприятии в качестве партнера по цифровой трансформации. В конгрессе приняли участие более 500 женщин, а его насыщенная программа включала выступления ведущих спикеров, панельные дискуссии и интерактивные сессии.

На форуме, проходившем под лозунгом «За пределами сегодняшнего дня — создавая то, что останется» (Beyond Now – Creating What Lives On), Azercell представляли исполнительный директор Azercell по юридическим вопросам и дата-стратегии Ширин Алиева и директор департамента корпоративных и маркетинговых коммуникаций компании Сона Аббасова. В своем выступлении Ширин Алиева рассказала о лидирующей роли компании: «Наряду с предоставляемыми телекоммуникационными услугами, Azercell также вносит вклад в укрепление социального благополучия и развитие человеческого потенциала. В эпоху стремительного внедрения в нашу жизнь технологий, особенно искусственного интеллекта, мы убеждены, что никакие технологические инновации не способны заменить человеческие эмоции, эмпатию и креативность. Kлючевым ориентиром же любой инициативы должен оставаться Человек и стремление к повышению качества жизни людей».

Панельная дискуссия «Первая открытая дверь - наследие Тагиева», организованная в рамках конгресса, была посвящена истории женского образования в Азербайджане. Сона Аббасова, выступившая модератором сессии, охарактеризовала Гаджи Зейналабдина Тагиева как человека, узревшего важность «мягкой силы» еще 100 лет назад: несмотря на существовавшие стереотипы и сопротивление общества, он предпринимал смелые шаги для продвижения женского образования. Исполнительный директор Baku Media Center Орман Алиев в своем выступлении рассказал о художественном фильме «Тагиев», посвященном жизни и деятельности выдающегося филантропа. Он подчеркнул, что произведение отражает не только жизненный путь исторической личности, но и его борьбу и решимость в поддержке женского образования и преодолении связанных с этим трудностей. Убеждение Тагиева, что «образованная женщина — это залог образованной семьи и будущего общества», остается актуальной и сегодня.