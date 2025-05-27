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Конгресс SHE вновь объединил женщин-лидеров при поддержке Azercell

14:48 243

Очередной Конгресс SHE состоялся при поддержке лидирующего мобильного оператора связи Азербайджана Azercell Telecom, выступившего на мероприятии в качестве партнера по цифровой трансформации. В конгрессе приняли участие более 500 женщин, а его насыщенная программа включала выступления ведущих спикеров, панельные дискуссии и интерактивные сессии.

На форуме, проходившем под лозунгом «За пределами сегодняшнего дня — создавая то, что останется» (Beyond Now – Creating What Lives On), Azercell представляли исполнительный директор Azercell по юридическим вопросам и дата-стратегии Ширин Алиева и директор департамента корпоративных и маркетинговых коммуникаций компании Сона Аббасова.

В своем выступлении Ширин Алиева рассказала о лидирующей роли компании: «Наряду с предоставляемыми телекоммуникационными услугами, Azercell также вносит вклад в укрепление социального благополучия и развитие человеческого потенциала. В эпоху стремительного внедрения в нашу жизнь технологий, особенно искусственного интеллекта, мы убеждены, что никакие технологические инновации не способны заменить человеческие эмоции, эмпатию и креативность. Kлючевым ориентиром же любой инициативы должен оставаться Человек и стремление к повышению качества жизни людей».

Панельная дискуссия «Первая открытая дверь - наследие Тагиева», организованная в рамках конгресса, была посвящена истории женского образования в Азербайджане. Сона Аббасова, выступившая модератором сессии, охарактеризовала Гаджи Зейналабдина Тагиева как человека, узревшего важность «мягкой силы» еще 100 лет назад: несмотря на существовавшие стереотипы и сопротивление общества, он предпринимал смелые шаги для продвижения женского образования.

Исполнительный директор Baku Media Center Орман Алиев в своем выступлении рассказал о художественном фильме «Тагиев», посвященном жизни и деятельности выдающегося филантропа. Он подчеркнул, что произведение отражает не только жизненный путь исторической личности, но и его борьбу и решимость в поддержке женского образования и преодолении связанных с этим трудностей. Убеждение Тагиева, что «образованная женщина — это залог образованной семьи и будущего общества», остается актуальной и сегодня.

Сценарист фильма Исмаил Иманов добавил, что, несмотря на целое столетие, прошедшее со времен Тагиева, в обществе все еще сохраняются определенные стереотипы в отношении образования девушек. Эту точку зрения поддержала и актриса Гюнеш Текин - исполнительница главной роли в сериале «Гражданин А», снятом по мотивам пьесы Джафара Джаббарлы «Алмас». Она подчеркнула, что вопросы, поднятые великим писателем в этой работе — особенно то, как некоторые родители до сих пор сопротивляются обучению девочек, остаются все еще актуальными и часто связаны с устаревшими стереотипами.

В своем выступлении проректор по стратегии и развитию Университета ADA Вафа Каздал подчеркнула важность создания условий, обеспечивающих девушкам свободу выбора и развитие уверенности в себе. Она заявила, что расширение возможностей для девушек важно не только для их личностного роста, но и для устойчивого развития общества в целом.

Член совета директоров Фонда содействия образованию Huma Quşu Саида Абдуллаева поделилась информацией об истории создания фонда, его деятельности и партнерстве с Azercell. Она отметила, что при поддержке фонда многие девушки получили возможность учиться за рубежом в сфере инноваций и технологий, что способствует общему развитию цифрового потенциала страны.

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