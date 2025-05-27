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Пророссийского Джорджеску обвиняют в фашизме

14:50 421

Бывшему кандидату в президенты Румынии Кэлину Джорджеску предъявлено новое обвинение — в пропаганде идей фашистского «Легионерского движения», пишут румынские СМИ.

Обвинение было выдвинуто 27 мая, когда Джорджеску явился на допрос в Генеральную прокуратуру. Следствие считает, что политик, публично цитируя высказывания лидера легионеров Корнелиу Зеля Кодряну, тем самым продвигал фашистские, расистские и ксенофобские идеи. Прокуратура расценила это как нарушение закона о запрете пропаганды тоталитарных идеологий.

Это не единственное уголовное дело, связанное с Джорджеску. Ранее он уже привлекался к ответственности за распространение ложной информации, призывы к действиям против конституционного строя, предоставление ложных деклараций, создание организаций фашистского и антисемитского характера, а также за публичную пропаганду культа лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Расследование продолжается.

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