Пророссийского Джорджеску обвиняют в фашизме

Обвинение было выдвинуто 27 мая, когда Джорджеску явился на допрос в Генеральную прокуратуру. Следствие считает, что политик, публично цитируя высказывания лидера легионеров Корнелиу Зеля Кодряну, тем самым продвигал фашистские, расистские и ксенофобские идеи. Прокуратура расценила это как нарушение закона о запрете пропаганды тоталитарных идеологий.

Это не единственное уголовное дело, связанное с Джорджеску. Ранее он уже привлекался к ответственности за распространение ложной информации, призывы к действиям против конституционного строя, предоставление ложных деклараций, создание организаций фашистского и антисемитского характера, а также за публичную пропаганду культа лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Расследование продолжается.