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Опубликован аудиторский отчет Халг Банка за 2024 год

14:59 236

Халг Банк представил аудиторский отчет за 2024 год. Аудит консолидированной финансовой отчетности проведен компанией KPMG, входящей в «большую четверку».

В отчете отмечается, что по состоянию на 31 декабря 2024 года процентные доходы выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 181,3 млн манатов, операционные доходы увеличились на 38%, достигнув 58,7 млн манатов. Чистая прибыль составила 82,4 млн манатов, из которых 16,5 млн манатов было уплачено в виде налога на прибыль. Таким образом, консолидированная чистая прибыль за 2024 год составила 65,9 млн манатов. Отметим, что в соответствующем периоде 2023 года этот показатель составлял 64,6 млн манатов (рост на 2%).

На конец 2023 года кредитный портфель составил 1 862,9 млн манатов, объем депозитов составил 1 943,5 млн манатов, а общий капитал достиг отметки  в  501,1 млн манатов.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az//, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах банка в социальных сетях.

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