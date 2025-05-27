Опубликован аудиторский отчет Халг Банка за 2024 год

В отчете отмечается, что по состоянию на 31 декабря 2024 года процентные доходы выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 181,3 млн манатов, операционные доходы увеличились на 38%, достигнув 58,7 млн манатов. Чистая прибыль составила 82,4 млн манатов, из которых 16,5 млн манатов было уплачено в виде налога на прибыль. Таким образом, консолидированная чистая прибыль за 2024 год составила 65,9 млн манатов. Отметим, что в соответствующем периоде 2023 года этот показатель составлял 64,6 млн манатов (рост на 2%).

На конец 2023 года кредитный портфель составил 1 862,9 млн манатов, объем депозитов составил 1 943,5 млн манатов, а общий капитал достиг отметки в 501,1 млн манатов.

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