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Матвиенко попросила, Симонян дал обещание

15:17 482

Спикер парламента Армении Ален Симонян планирует лично встретить председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентину Матвиенко в аэропорту. Об этом он сообщил на брифинге в парламенте.

Симонян объяснил, что по протоколу председателя парламента встречает кто-то из вице-спикеров, даже может приветствовать руководитель группы дружбы. Однако, по его словам, бывают исключительные случаи.

«Меня об этом спросила Валентина Матвиенко, после того как я встретил Нэнси Пеллоси. И я ей пообещал, что ее тоже встречу [визит запланирован на 5-6 июня]. И я это сделаю, как и в случае со своей кипрской коллегой Анитой Димитриу», — рассказал Симонян.

Насчет разговоров, что главу МИД Сергея Лаврова встретили не на должном уровне, Симонян отметил, что гостей встречают по протоколу.

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