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«Брачная империя»: почему китайцы ищут жен в России и Украине?

15:34 328

Из-за демографического кризиса и высоких затрат на брак в Китае все больше мужчин ищут жен в России, Украине и других славянских странах, считая их «традиционными» и менее требовательными, сообщает The Times.

Традиционный китайский свадебный выкуп «цайли», включающий недвижимость, золото и дорогие подарки, обходится в 500–600 тысяч юаней ($70–80 тысяч) даже в сельской местности, что делает брак с китаянкой недоступным для многих.

На этом фоне в Китае активно развивается индустрия брачных агентств, специализирующихся на подборе невест из славянских стран. Такие агентства продвигаются в китайских соцсетях, включая TikTok, где формируются сообщества, обсуждающие преимущества браков с русскими и украинскими женщинами. В этих кругах популярен стереотип, что славянские женщины покладистые, не требуют «цайли» и довольствуются скромным доходом мужа.

«Я хотел жениться на своей девушке-китаянке, но ее требования — квартира, деньги, золото — составили бы 400 000 юаней. У меня нет таких средств», - рассказывает 34-летний бухгалтер Сунь Янь, до сих пор живущий с родителями. Теперь он рассматривает варианты в России. «Начну с Владивостока, затем, возможно, другие города Дальнего Востока. Если не выйдет — поеду в Украину. Говорят, в Москве русские женщины относятся к китайцам с высокомерием», - поделился он.

В России работают брачные агентства, ориентированные на китайских клиентов, такие как «Мейлишка» с офисами в Пекине и Санкт-Петербурге, а также «Китайский муж» и «Китайское сердце» в Москве. Агентство «Золотой брак» организует романтические туры в Приморье за $4500, помогая китайским мужчинам найти невест.

Китайцы также видят в славянских странах демографическое преимущество: в Китае из-за политики «одного ребенка» и предпочтения сыновей мужчин на 35 миллионов больше, чем женщин, тогда как в России, по оценкам, женщин на 10 миллионов больше, чем мужчин. Это воспринимается как шанс в условиях высокой конкуренции за невест в Китае.

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