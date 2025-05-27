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Европу призвали приготовить для России коктейль Молотова

15:36 304

Евросоюз должен в очередном пакете санкций против России подготовить коктейль Молотова для Москвы. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Sputnik Литва.

«Я очень надеюсь, что мои коллеги в Евросоюзе поймут, что 17-й пакет санкций – это просто цветочки, нам нужно подготовить 18-й пакет санкций, который действительно станет коктейлем Молотова, — подчеркнул он.

До этого агентство Bloomberg писало о том, что Еврокомиссия планирует предложить снизить предельную цену на российскую нефть для западных стран «примерно» до $45 за баррель.

ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных запретов на транзакции примерно двум десяткам банков и новых торговых ограничений на сумму около 2,5 млрд евро в рамках очередных санкций против России.

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