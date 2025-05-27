USD 1.7000
EUR 1.9343
RUB 2.1262
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером

Махир Эмрели – лучший футболист
Эльмир Алиев, отдел спорта
15:35 234

Сегодня в бакинском отеле Sheraton Intourist состоялась церемония награждения по итогам футбольного сезона.

Были названы победители в различных номинациях по версии сайта Sports.az.

Лучшим тренером сезона назван главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов, который получает эту награду в третий раз подряд.

Получив награду из рук исполнительного вице-президента АФФА Сархана Гаджиева, Гурбанов сказал: «Рад быть сегодня тут. Благодарю за признание. Встретил сегодня много людей, которых давно не видел. Чем больше получаем подобных наград, чем выше наша ответственность. Впереди матчи сборной Азербайджана. Желаю успеха присутствующему тут моему другу, главному тренеру национальной команды Фернанду Сантушу».

В других номинациях победили:

вклад в развитие футбола - футбольный клуб «Сабах»;

cамый успешный проект - ASTA;

развитие футбола в регионах - спортивный клуб «Габала»;

инвестиции в футбольную инфраструктуру - Huner Group;

самый большой прогресс - футбольный клуб «Зиря»;

лучшая команда - «Карабах»;

лучший вратарь - Айдын Байрамов («Зиря»);

лучший молодой футболист - Хаял Алиев («Сабах»);

лучший футболист - Махир Эмрели («Нюрнберг», Германия).

Стоит отметить, что «Сабах» и «Карабах» также в третий раз побеждают в данных номинациях.

В награждении приняли участие также главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш, депутат Агиль Аббас, ветераны футбола и другие.

Новая армия. Вместо ХАМАС
Новая армия. Вместо ХАМАС наша корреспонденция; все еще актуально
03:27 5585
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером Махир Эмрели – лучший футболист
15:35 235
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
15:27 412
Стройбароны кинули чемпиона мира-параатлета: реакция Генпрокуратуры
Стройбароны кинули чемпиона мира-параатлета: реакция Генпрокуратуры обновлено 12:40
12:40 8490
Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов?
Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов? еще один вопрос; все еще актуально
02:28 8331
Али Асадов принимает поздравления
Али Асадов принимает поздравления
15:00 498
Сабина Алиева обратилась к верховному комиссару ООН
Сабина Алиева обратилась к верховному комиссару ООН
14:10 1121
Премьер Пакистана в Азербайджане
Премьер Пакистана в Азербайджане фото
13:57 1758
Ильхам Алиев открыл в Лачине фабрики и ГЭС
Ильхам Алиев открыл в Лачине фабрики и ГЭС фото; обновлено 13:48
13:48 4404
Эрдоган и Шахбаз Шариф едут в Лачин
Эрдоган и Шахбаз Шариф едут в Лачин
13:32 3043
Путин об отношениях России и Азербайджана
Путин об отношениях России и Азербайджана
13:06 3604

ЭТО ВАЖНО

Новая армия. Вместо ХАМАС
Новая армия. Вместо ХАМАС наша корреспонденция; все еще актуально
03:27 5585
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером Махир Эмрели – лучший футболист
15:35 235
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
15:27 412
Стройбароны кинули чемпиона мира-параатлета: реакция Генпрокуратуры
Стройбароны кинули чемпиона мира-параатлета: реакция Генпрокуратуры обновлено 12:40
12:40 8490
Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов?
Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов? еще один вопрос; все еще актуально
02:28 8331
Али Асадов принимает поздравления
Али Асадов принимает поздравления
15:00 498
Сабина Алиева обратилась к верховному комиссару ООН
Сабина Алиева обратилась к верховному комиссару ООН
14:10 1121
Премьер Пакистана в Азербайджане
Премьер Пакистана в Азербайджане фото
13:57 1758
Ильхам Алиев открыл в Лачине фабрики и ГЭС
Ильхам Алиев открыл в Лачине фабрики и ГЭС фото; обновлено 13:48
13:48 4404
Эрдоган и Шахбаз Шариф едут в Лачин
Эрдоган и Шахбаз Шариф едут в Лачин
13:32 3043
Путин об отношениях России и Азербайджана
Путин об отношениях России и Азербайджана
13:06 3604
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться