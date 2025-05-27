Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером

Лучшим тренером сезона назван главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов, который получает эту награду в третий раз подряд.

Были названы победители в различных номинациях по версии сайта Sports.az.

Сегодня в бакинском отеле Sheraton Intourist состоялась церемония награждения по итогам футбольного сезона.

В других номинациях победили:

Получив награду из рук исполнительного вице-президента АФФА Сархана Гаджиева, Гурбанов сказал: «Рад быть сегодня тут. Благодарю за признание. Встретил сегодня много людей, которых давно не видел. Чем больше получаем подобных наград, чем выше наша ответственность. Впереди матчи сборной Азербайджана. Желаю успеха присутствующему тут моему другу, главному тренеру национальной команды Фернанду Сантушу».

Стоит отметить, что «Сабах» и «Карабах» также в третий раз побеждают в данных номинациях.

В награждении приняли участие также главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш, депутат Агиль Аббас, ветераны футбола и другие.