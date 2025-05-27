Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером

Сегодня в бакинском отеле Sheraton Intourist состоялась церемония награждения по итогам футбольного сезона.
Были названы победители в различных номинациях по версии сайта Sports.az.
Лучшим тренером сезона назван главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов, который получает эту награду в третий раз подряд.
Получив награду из рук исполнительного вице-президента АФФА Сархана Гаджиева, Гурбанов сказал: «Рад быть сегодня тут. Благодарю за признание. Встретил сегодня много людей, которых давно не видел. Чем больше получаем подобных наград, чем выше наша ответственность. Впереди матчи сборной Азербайджана. Желаю успеха присутствующему тут моему другу, главному тренеру национальной команды Фернанду Сантушу».
В других номинациях победили:
вклад в развитие футбола - футбольный клуб «Сабах»;
cамый успешный проект - ASTA;
развитие футбола в регионах - спортивный клуб «Габала»;
инвестиции в футбольную инфраструктуру - Huner Group;
самый большой прогресс - футбольный клуб «Зиря»;
лучшая команда - «Карабах»;
лучший вратарь - Айдын Байрамов («Зиря»);
лучший молодой футболист - Хаял Алиев («Сабах»);
лучший футболист - Махир Эмрели («Нюрнберг», Германия).
Стоит отметить, что «Сабах» и «Карабах» также в третий раз побеждают в данных номинациях.
В награждении приняли участие также главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш, депутат Агиль Аббас, ветераны футбола и другие.