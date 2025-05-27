Спикер парламента Армении: Алиев прав, когда отвечает нам зеркально

«Мы... предъявляем им (Азербайджану – ред.) территориальные претензии... Мы этого не замечаем, но в ответ на шаги, предпринятые Азербайджаном, возмущаемся: «Видите, что они творят?» …Алиев отвечает зеркально… и делает то, что, по его мнению, мы делали и делаем по отношению к нему», — заявил спикер армянского парламента.

Симонян призвал армян жить в реальности и не воспринимать Армению как оторванную от мира часть. «Перестаньте жить в своем мире. Перестаньте делать вид, что есть только Армения со своим учебником истории, а все остальные — это неважные народы, потому что, когда у нас, армян, был дудук и мы выращивали абрикосы, другие народы жили на деревьях. Откажитесь от такого подхода, не уничтожайте Республику Армения и ее будущее, вы совершаете ошибку. Поймите это…» — разъяснил свои мысли Симонян.

«Мы занимаемся политикой. Разве мы пришли посидеть в беседке и вместе посплетничать? Когда будет заключен мирный договор, армяне смогут жить в Баку. Остальные смогут вернуться в те села на территории Армении, в которых когда-то жили. Как сейчас армяне живут в Грузии? По той же логике», — отмечает спикер парламента Армении.

Симонян считает, что через пять минут после подписания мирного договора граждане Армении и Азербайджана начнут торговать друг с другом, поддерживать связь друг с другом всевозможными способами.