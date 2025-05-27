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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Зеленский запускает ракетную гонку

15:45 168

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о выделении отдельного финансирования на развитие национальной баллистической программы.

Об этом сообщил Офис президента.

«Также поручил предоставить отдельное финансирование для нашей украинской баллистической программы — для быстрого производства ракет», — отметил глава государства.

Как напоминает профильное издание Милитарный, в начале мая Зеленский уже поручал ускорить создание отечественной баллистической ракеты. Речь идет о продолжении работ над оперативно-тактическим комплексом, известным как «Сапсан» или «Гром-2», который разрабатывается КБ «Пивденне».

Еще до начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Киев направил на ракетные разработки сотни миллионов гривен. Точные характеристики комплекса официально не раскрываются, однако, по оценкам аналитиков, дальность украинской ракеты может достигать 500 км. Также упоминается экспортная модификация с ограниченной дальностью — около 280 км.

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