Зеленский запускает ракетную гонку

Как напоминает профильное издание Милитарный, в начале мая Зеленский уже поручал ускорить создание отечественной баллистической ракеты. Речь идет о продолжении работ над оперативно-тактическим комплексом, известным как «Сапсан» или «Гром-2», который разрабатывается КБ «Пивденне».

Еще до начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Киев направил на ракетные разработки сотни миллионов гривен. Точные характеристики комплекса официально не раскрываются, однако, по оценкам аналитиков, дальность украинской ракеты может достигать 500 км. Также упоминается экспортная модификация с ограниченной дальностью — около 280 км.