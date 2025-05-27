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Смерть в российском плену сотен украинских военнопленных

15:54 1636

С начала полномасштабной войны в Украине в российском плену погибли не менее 206 украинских военнопленных, сообщает Associated Press со ссылкой на данные украинского правительства.

Эти цифры охватывают только тех, чьи тела были репатриированы — всего, по данным Киева, Россия вернула более пяти тысяч пленных.

Среди погибших — свыше 50 человек, чья смерть наступила в результате удара по колонии в поселке Еленовка под Донецком в июле 2022 года. Еще 245 украинских военнослужащих, по информации прокуратуры, были убиты непосредственно во время сдачи в плен российским солдатам.

Украинские эксперты ожидают, что число погибших будет расти — по мере возвращения тел и завершения их идентификации. Однако, как подчеркивает AP, судмедэксперты сталкиваются с рядом препятствий: нередко тела возвращаются без внутренних органов, со следами, указывающими на возможную попытку скрыть причины смерти. Некоторые трупы имеют признаки преднамеренного повреждения, удаления синяков или травм.

По мнению украинских официальных лиц, передача изуродованных или частично разложившихся тел может свидетельствовать о стремлении российской стороны скрыть пытки, голод и отсутствие медицинской помощи в местах содержания украинских пленных — как на территории России, так и в оккупированных регионах Украины.

Судмедэксперт Инна Падей, осматривающая тела репатриированных военных, утверждает, что во многих случаях гибель могла быть вызвана систематическим физическим насилием, последствиями нелеченых травм и болезней.

Доклад ООН за 2024 год зафиксировал, что 95% украинских военнопленных подвергались пыткам или жестокому обращению в российском плену. По свидетельствам пострадавших, их избивали, подвергали электрошоку, душили, имитировали казни, лишали сна и подвергали сексуализированному насилию.

На основе собранных свидетельств и данных вскрытий Украина готовит документы для обращения в Международный уголовный суд с целью выдвинуть обвинения России в совершении военных преступлений.

В то же время, как отмечает AP, российская сторона также обвиняет Украину в жестоком обращении с российскими военнопленными. Некоторые из этих заявлений частично признавались в ООН, однако, по оценкам международных наблюдателей, масштабы и системность нарушений со стороны Украины значительно меньше и менее серьёзны, чем то, в чем обвиняется Россия.

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