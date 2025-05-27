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Русские начали масштабные учения на Балтике

15:59 726

В Балтийском море стартовали масштабные российские военные учения с участием более 20 кораблей, 25 самолетов и вертолетов, а также около 70 единиц спецтехники и 3 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота РФ.

Маневры носят плановый характер. К ним привлечены подразделения Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, а также сил Московского и Ленинградского военных округов. Экипажи отрабатывают противолодочные задачи, защиту от беспилотных катеров, а также проводят артиллерийские стрельбы.

Учения России идут параллельно с маневрами НАТО Swift Response, которые проходят с 11 по 31 мая под командованием армии США. В них участвуют 14 стран. 26 мая морпехи США провели учебные стрельбы с использованием систем HIMARS на шведском острове Готланд — в 321 км от Калининграда. Это место называют стратегически важным пунктом контроля над южной частью Балтийского моря.

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