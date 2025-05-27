USD 1.7000
EUR 1.9343
RUB 2.1262
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Депутат: «Футбольный клуб «Карабах» в Европе представлял Азербайджан лучше, чем Эльмар Мамедъяров»

Эльмир Алиев, отдел спорта
16:00 1500

Депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас на сегодняшней церемонии награждения по итогам футбольного сезона вручил награду спортивному директору «Карабаха» Эмраху Челикелю. Чемпион Азербайджана был признан лучшей командой сезона.

После вручения эпатажный депутат в очередной раз отметился ироничными заявлениями.

«Карабах» в моем сердце. Невероятно переживаю, когда смотрю матчи агдамской команды. Когда «Карабах» начал успешно выступать в Европе, я говорил, что эта команда представляет Азербайджан лучше, чем Эльмар Мамедъяров (бывший министр иностранных дел - ред.) (смех в зале).

Конечно, тяжело играть сначала с «Сабаилом», а через три дня - с немецким «Байером». Чемпионат Азербайджана должен стать сильнее. «Сабах», «Туран-Товуз», «Зиря»… Не верю, что «Нефтчи» всегда будет слабым. С сильными соперниками в национальном чемпионате «Карабаху» будет легче в еврокубках», - сказал Агиль Аббас.

Спецпредставитель Трампа призвал оказывать давление на Россию
Спецпредставитель Трампа призвал оказывать давление на Россию новость дополнена 17:45
17:45 769
Что задержанный на границе с Азербайджаном Бачиашвили не поделил с основателем «Грузинской мечты»?
Что задержанный на границе с Азербайджаном Бачиашвили не поделил с основателем «Грузинской мечты»? новые подробности; обновлено 16:20
16:20 5113
Неприятный сюрприз для Азербайджана в Италии
Неприятный сюрприз для Азербайджана в Италии подложили свинью? все еще актуально
03:42 13444
В Москве объяснили резкую критику Трампом Путина «эмоциями»
В Москве объяснили резкую критику Трампом Путина «эмоциями»
16:57 800
Алиев обратился к жителям Лачина
Алиев обратился к жителям Лачина фото; обновлено 16:37
16:37 2810
Спикер парламента Армении: Алиев прав, когда отвечает нам зеркально
Спикер парламента Армении: Алиев прав, когда отвечает нам зеркально
15:44 2878
Трехсторонний саммит Азербайджан-Пакистан-Турция в Лачине
Трехсторонний саммит Азербайджан-Пакистан-Турция в Лачине обновлено 16:07
16:07 5000
Депутат: «Футбольный клуб «Карабах» в Европе представлял Азербайджан лучше, чем Эльмар Мамедъяров»
Депутат: «Футбольный клуб «Карабах» в Европе представлял Азербайджан лучше, чем Эльмар Мамедъяров»
16:00 1501
Новая армия. Вместо ХАМАС
Новая армия. Вместо ХАМАС наша корреспонденция; все еще актуально
03:27 5940
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером Махир Эмрели – лучший футболист
15:35 918
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
15:27 1368

ЭТО ВАЖНО

Спецпредставитель Трампа призвал оказывать давление на Россию
Спецпредставитель Трампа призвал оказывать давление на Россию новость дополнена 17:45
17:45 769
Что задержанный на границе с Азербайджаном Бачиашвили не поделил с основателем «Грузинской мечты»?
Что задержанный на границе с Азербайджаном Бачиашвили не поделил с основателем «Грузинской мечты»? новые подробности; обновлено 16:20
16:20 5113
Неприятный сюрприз для Азербайджана в Италии
Неприятный сюрприз для Азербайджана в Италии подложили свинью? все еще актуально
03:42 13444
В Москве объяснили резкую критику Трампом Путина «эмоциями»
В Москве объяснили резкую критику Трампом Путина «эмоциями»
16:57 800
Алиев обратился к жителям Лачина
Алиев обратился к жителям Лачина фото; обновлено 16:37
16:37 2810
Спикер парламента Армении: Алиев прав, когда отвечает нам зеркально
Спикер парламента Армении: Алиев прав, когда отвечает нам зеркально
15:44 2878
Трехсторонний саммит Азербайджан-Пакистан-Турция в Лачине
Трехсторонний саммит Азербайджан-Пакистан-Турция в Лачине обновлено 16:07
16:07 5000
Депутат: «Футбольный клуб «Карабах» в Европе представлял Азербайджан лучше, чем Эльмар Мамедъяров»
Депутат: «Футбольный клуб «Карабах» в Европе представлял Азербайджан лучше, чем Эльмар Мамедъяров»
16:00 1501
Новая армия. Вместо ХАМАС
Новая армия. Вместо ХАМАС наша корреспонденция; все еще актуально
03:27 5940
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером Махир Эмрели – лучший футболист
15:35 918
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
15:27 1368
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться