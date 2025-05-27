Депутат: «Футбольный клуб «Карабах» в Европе представлял Азербайджан лучше, чем Эльмар Мамедъяров»

Депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас на сегодняшней церемонии награждения по итогам футбольного сезона вручил награду спортивному директору «Карабаха» Эмраху Челикелю. Чемпион Азербайджана был признан лучшей командой сезона.
После вручения эпатажный депутат в очередной раз отметился ироничными заявлениями.
«Карабах» в моем сердце. Невероятно переживаю, когда смотрю матчи агдамской команды. Когда «Карабах» начал успешно выступать в Европе, я говорил, что эта команда представляет Азербайджан лучше, чем Эльмар Мамедъяров (бывший министр иностранных дел - ред.) (смех в зале).
Конечно, тяжело играть сначала с «Сабаилом», а через три дня - с немецким «Байером». Чемпионат Азербайджана должен стать сильнее. «Сабах», «Туран-Товуз», «Зиря»… Не верю, что «Нефтчи» всегда будет слабым. С сильными соперниками в национальном чемпионате «Карабаху» будет легче в еврокубках», - сказал Агиль Аббас.