Депутат: «Футбольный клуб «Карабах» в Европе представлял Азербайджан лучше, чем Эльмар Мамедъяров»

После вручения эпатажный депутат в очередной раз отметился ироничными заявлениями.

«Карабах» в моем сердце. Невероятно переживаю, когда смотрю матчи агдамской команды. Когда «Карабах» начал успешно выступать в Европе, я говорил, что эта команда представляет Азербайджан лучше, чем Эльмар Мамедъяров (бывший министр иностранных дел - ред.) (смех в зале).

Конечно, тяжело играть сначала с «Сабаилом», а через три дня - с немецким «Байером». Чемпионат Азербайджана должен стать сильнее. «Сабах», «Туран-Товуз», «Зиря»… Не верю, что «Нефтчи» всегда будет слабым. С сильными соперниками в национальном чемпионате «Карабаху» будет легче в еврокубках», - сказал Агиль Аббас.