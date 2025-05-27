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Россия заработает больше, чем Европа потратит на Украину

16:10 1194

В 2025 году Россия заработает на экспорте энергоносителей более 233 миллиардов евро, что превышает общий объем военной помощи Украине со стороны Европейского союза.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По оценкам издания, только от поставок в страны ЕС Москва получит свыше 20 миллиардов евро. В феврале Россия уже получила около 640 миллионов евро от «третьих стран» за поставки нефти, газа, угля и урана. Основными импортерами выступают Китай, Индия и Турция, на которые приходится почти две трети всего российского энергоэкспорта.

По мнению аналитиков, такие доходы позволяют Кремлю стабильно финансировать оборонную промышленность, несмотря на санкции.

Как ранее сообщал Евростат, с января по март 2025 года экспорт российского газа в ЕС вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объемы трубопроводных поставок в марте снизились до минимального уровня с 1999 года.

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