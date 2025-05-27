Россия заработает больше, чем Европа потратит на Украину

В 2025 году Россия заработает на экспорте энергоносителей более 233 миллиардов евро, что превышает общий объем военной помощи Украине со стороны Европейского союза.

По оценкам издания, только от поставок в страны ЕС Москва получит свыше 20 миллиардов евро. В феврале Россия уже получила около 640 миллионов евро от «третьих стран» за поставки нефти, газа, угля и урана. Основными импортерами выступают Китай, Индия и Турция, на которые приходится почти две трети всего российского энергоэкспорта.

По мнению аналитиков, такие доходы позволяют Кремлю стабильно финансировать оборонную промышленность, несмотря на санкции.

Как ранее сообщал Евростат, с января по март 2025 года экспорт российского газа в ЕС вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объемы трубопроводных поставок в марте снизились до минимального уровня с 1999 года.