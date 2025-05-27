Birbank представляет: накопительный счет с доходом до 7% годовых

Накопительный счёт позволяет клиентам Birbank зарабатывать больше. Этот счет предоставляет возможность получать 7% годовых в манатах и 2,5% в долларах США, а также уникальный шанс – получать проценты на уже начисленные проценты. Самое привлекательное – доход начисляется ежедневно, а это значит, что ваши деньги работают каждый день, без потери процентов и без ограничений на снятие. Счёт создан для тех, кто хочет приумножать свои средства с минимальным риском, без долгосрочных обязательств и на максимально гибких условиях.

Преимущества накопительного счета:

- Нет минимальной суммы: открыть счет можно даже с 0.00 AZN/USD;

- Возможность пополнения в любое время;

- Проценты начисляются ежедневно и зачисляются на баланс в конце дня;

- Начисленные проценты также приносят доход;

- Средства можно снять в любой момент без потери начисленных процентов и без комиссии;

- Удобный и безопасный контроль через мобильное приложение Birbank.

- Открыть накопительный счет можно в ближайшем отделении Birbank или через мобильное приложение, в разделе «Вклады» - выбрав пункт «Открыть накопительный счет».

Этот продукт идеально подойдёт тем, кто не хочет открывать долгосрочные депозитные счета, но стремится получать стабильный доход при минимальных рисках. А отсутствие требований по минимальной сумме делает счёт доступным для всех.

Накопительный счет позволяет эффективно управлять бюджетом, регулярно пополнять счет вне зависимости от ежемесячного или годового дохода и в любой момент распоряжаться своими средствами.

Если вы хотите ежедневно приумножать свои сбережения и иметь полный контроль над ними – накопительный счёт от Birbank станет идеальным выбором. Для более подробной информации: http://b-b.az/yhpr

Birbank, всегда предлагающий новейшие цифровые инновации и банковские продукты, обслуживает клиентов через свое мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть, состоящую из 118 филиалов и 54 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.