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Трамп грозит оставить Гарвард без денег

16:20 524

Администрация президента США Дональда Трампа хочет лишить Гарвардский университет всех еще остающихся федеральных грантов на сумму около $100 млн из-за нежелания вуза менять политику. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на письмо, направленное федеральным агентствам.

В обращении Белого дома предписывается также «найти альтернативных поставщиков» услуг. По словам одного из чиновником, подобный шаг по сути означает полный разрыв давних деловых отношений правительства с Гарвардом.

С прошлого месяца администрация заморозила гранты, контракты с вузом на общую сумму почти $3,2 млрд и попыталась приостановить разрешение Гарвардскому университету на прием иностранных студентов. По мнению властей, Гарвард не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения из-за пропалестинских активистов, выступающих против военных операций Израиля в секторе Газа.

В ответ университет подал иск в федеральный суд в Бостоне. Федеральный судья блокировал решение администрации запретить вузу прием студентов из-за рубежа. Временный судебный запрет не позволяет правительству лишить университет сертификации, разрешающей принимать иностранцев для обучения в США.

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