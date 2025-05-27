МЧС провело День открытых дверей для детей шехидов

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана прошел День открытых дверей, приуроченный к Международному дню защиты детей 1 июня.

В мероприятиях, организованных совместно Управлением по связям с общественностью МЧС и региональными центрами, приняли участие члены семей шехидов, сотрудники МЧС, местных органов исполнительной власти и профильных ведомств, а также представители общественности.

На открытии мероприятий сначала прозвучал государственный гимн, после чего присутствующие минутой молчания почтили память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

В рамках Дня открытых дверей спасатели региональных центров МЧС и пожарные Государственной противопожарной службы представили детям пожарно-спасательное оборудование и технику, рассказали о повседневной работе спасателей и ответили на их вопросы. Учения, организованные с участием детей, вызвало у них большой интерес.

В завершение мероприятия детям вручили подарки и сфотографировали на память.

Отметим, что МЧС всегда уделяет внимание безопасности детей и регулярно организует различные мероприятия с этой целью.