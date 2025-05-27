Российские истребители прибыли в Беларусь

Минобороны Беларуси сообщило о прибытии в республику партии российских самолетов Су-30СМ2.

В ведомстве отметили, что поставка произведена в соответствии с планом развития вооруженных сил Республики Беларусь и военно-технического взаимодействия с РФ. Модернизированные Су-30 прибыли «на один из аэродромов ВВС и войск ПВО», уточнили в министерстве.

В начале мая командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович анонсировал прибытие первой пары Су-30СМ2 к концу месяца. Он отмечал, что эти усовершенствованные самолеты имеют современную авионику и новые возможности применения средств поражения. Позже министр обороны страны Виктор Хренин подтвердил скорое поступление Су-30СМ2.