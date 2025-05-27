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Мощный взрыв на химическом заводе в Китае

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16:47 616

В Китае на химическом заводе, расположенном в провинции Шаньдун на востоке страны, произошел взрыв, передает South China Morning Post.

«На химическом заводе в провинции Шаньдун на востоке Китая произошел взрыв, в результате которого образовался огромный огненный шар и в воздух поднялись столбы дыма», — пишет издание.

Согласно информации Центрального телевидения Китая, принимаются все необходимые меры по спасению и оказанию медицинской помощи. Местные пожарно-спасательные органы направили на место происшествия 55 единиц техники и 232 человека, в то время как национальное Министерство по чрезвычайным ситуациям отправило национальные пожарно-спасательные команды для оказания помощи в проведении операции.

Взрыв произошел на объекте, принадлежащем компании Shandong Youdao Chemical, в городском уезде Гаоми. Причина до сих пор не установлена, количество пострадавших неизвестно.

Как отмечает South China Morning Post, жители сообщили, что слышали громкий хлопок, и заявили, что из-за взрыва во многих домах лопнули стекла.

Компания Shandong Youdao Chemical, основанная в 2019 году, в настоящее время насчитывает более 300 сотрудников, которые производят пестициды, фармацевтические препараты и другие сопутствующие химические продукты. Согласно общедоступной информации, компания является крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса, выпуская около 11 тыс. т вещества в год.

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