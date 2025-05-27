Спецпредставитель Трампа призвал оказывать давление на Россию

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил о необходимости продолжать дипломатическое давление на Россию с целью возвращения ее за стол переговоров.

«Мы получили список условий [для мирного соглашения] из Киева, и теперь должны получить их из Москвы», — отметил Келлог.

«Чуть больше недели назад русские заявили, что собираются разработать так называемый меморандум о достижении мира. Мы получили такой от украинской стороны, теперь нам нужно получить его от российской стороны, чтобы после сопоставить их», — сказал Келлог в эфире Fox News.

Он также добавил, что рассматривалась возможность организации встречи в Ватикане, однако российская сторона отказалась. По мнению американского дипломата, без давления со стороны международного сообщества Россия не пойдёт на диалог. «Мы хотели бы провести встречу в Ватикане, но русские этого не хотели. Необходимо продолжать оказывать давление на Россию, чтобы заставить её пойти на переговоры», — подчеркнул он.

По его словам, как только США получат такой документ от российской стороны, то удастся организовать встречу Украины и РФ по мирным переговорам. Келлог добавил, что, вероятно, такая встреча состоится в Женеве (Швейцария).

О разработке документа, в котором будут представлены условия прекращения огня, российская и украинская делегации договорились по итогам первых за три года прямых переговоров в Стамбуле 16 мая. Глава российской переговорной группы Владимир Мединский говорил, что в своем документе каждая из сторон изложит то, как она видит «возможное будущее прекращение огня». Спустя три дня после стамбульских контактов президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить с Украиной меморандум о возможном будущем мирном договоре. Тогда он отметил, что Москве и Киеву еще предстоит определить «ряд позиций», такие как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также «возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».

Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что Москва передаст Киеву проект документа по урегулированию после того, как стороны проведут масштабный обмен пленными, согласованный на встрече в Стамбуле. Обмен проходил в три этапа с пятницы по воскресенье. Стороны передали друг другу по 1000 человек.