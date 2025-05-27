USD 1.7000
EUR 1.9343
RUB 2.1262
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Kapital Bank удостоен четырех наград от мирового лидера индустрии цифровых платежей компании Visa

16:53 237

Ведущий банк Азербайджана – Kapital Bank удостоен четырех наград по итогам оценки, проведенной компанией Visa. Эти награды стали очередным подтверждением успешной реализации инновационных и функциональных решений банка, ориентированных на различные целевые группы.

Одним из отмеченных проектов стала уникальная карта TələbəPlus, предназначенная для студентов. Этот продукт был высоко оценён как многофункциональный инструмент, отвечающий повседневным потребностям молодёжи и одновременно предоставляющий различные скидки и привилегии. В рамках партнерства с Фондом развития образования карта обеспечивает не только выгодные условия при совершении покупок, но и выполняет такие функции, как доступ в университеты и перевод стипендий. За успешный запуск данной инновационной разработки Kapital Bank был удостоен награды Launch of TələbəPlus от Visa.

Высокую оценку получила и деятельность банка в рамках инициативы She’s Next, направленной на поддержку женского предпринимательства. За вклад в развитие местного женского бизнеса, повышение финансовой грамотности женщин и системную поддержку предпринимательниц банк был отмечен наградой Launch of She’s Next Project.

Кроме того, Kapital Bank был награжден в номинации Bir Ecosystem Salary за проект по цифровизации зарплатных решений. Данная инициатива позволила сделать процесс выплаты заработной платы более прозрачным, оперативным и удобным как для работодателей, так и для сотрудников.

Еще одной успешной инициативой, получившей признание Visa, стал премиальный продукт для частных клиентов – карта Visa Infinite Miles Dark. Эта карта предоставляет владельцам возможность накапливать мили за совершенные платежи и использовать их не только для покупки авиабилетов, но и для широкого спектра туристических услуг через PASHA Travel, включая fast track сервисы, визовую поддержку, турпакеты, аренду автомобилей, бронирование отелей, а также доступ в CIP/VIP залы. За запуск этой карты Kapital Bank был удостоен награды Launch of Visa Infinite Miles Dark.

Эти достижения свидетельствуют о стремлении Kapital Bank внедрять передовые решения, обеспечивающие клиентам высокий уровень сервиса и комфорта.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 118 филиалов и 54 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

Спецпредставитель Трампа призвал оказывать давление на Россию
Спецпредставитель Трампа призвал оказывать давление на Россию новость дополнена 17:45
17:45 781
Что задержанный на границе с Азербайджаном Бачиашвили не поделил с основателем «Грузинской мечты»?
Что задержанный на границе с Азербайджаном Бачиашвили не поделил с основателем «Грузинской мечты»? новые подробности; обновлено 16:20
16:20 5119
Неприятный сюрприз для Азербайджана в Италии
Неприятный сюрприз для Азербайджана в Италии подложили свинью? все еще актуально
03:42 13451
В Москве объяснили резкую критику Трампом Путина «эмоциями»
В Москве объяснили резкую критику Трампом Путина «эмоциями»
16:57 808
Алиев обратился к жителям Лачина
Алиев обратился к жителям Лачина фото; обновлено 16:37
16:37 2817
Спикер парламента Армении: Алиев прав, когда отвечает нам зеркально
Спикер парламента Армении: Алиев прав, когда отвечает нам зеркально
15:44 2885
Трехсторонний саммит Азербайджан-Пакистан-Турция в Лачине
Трехсторонний саммит Азербайджан-Пакистан-Турция в Лачине обновлено 16:07
16:07 5010
Депутат: «Футбольный клуб «Карабах» в Европе представлял Азербайджан лучше, чем Эльмар Мамедъяров»
Депутат: «Футбольный клуб «Карабах» в Европе представлял Азербайджан лучше, чем Эльмар Мамедъяров»
16:00 1507
Новая армия. Вместо ХАМАС
Новая армия. Вместо ХАМАС наша корреспонденция; все еще актуально
03:27 5942
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером Махир Эмрели – лучший футболист
15:35 920
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
15:27 1371

ЭТО ВАЖНО

Спецпредставитель Трампа призвал оказывать давление на Россию
Спецпредставитель Трампа призвал оказывать давление на Россию новость дополнена 17:45
17:45 781
Что задержанный на границе с Азербайджаном Бачиашвили не поделил с основателем «Грузинской мечты»?
Что задержанный на границе с Азербайджаном Бачиашвили не поделил с основателем «Грузинской мечты»? новые подробности; обновлено 16:20
16:20 5119
Неприятный сюрприз для Азербайджана в Италии
Неприятный сюрприз для Азербайджана в Италии подложили свинью? все еще актуально
03:42 13451
В Москве объяснили резкую критику Трампом Путина «эмоциями»
В Москве объяснили резкую критику Трампом Путина «эмоциями»
16:57 808
Алиев обратился к жителям Лачина
Алиев обратился к жителям Лачина фото; обновлено 16:37
16:37 2817
Спикер парламента Армении: Алиев прав, когда отвечает нам зеркально
Спикер парламента Армении: Алиев прав, когда отвечает нам зеркально
15:44 2885
Трехсторонний саммит Азербайджан-Пакистан-Турция в Лачине
Трехсторонний саммит Азербайджан-Пакистан-Турция в Лачине обновлено 16:07
16:07 5010
Депутат: «Футбольный клуб «Карабах» в Европе представлял Азербайджан лучше, чем Эльмар Мамедъяров»
Депутат: «Футбольный клуб «Карабах» в Европе представлял Азербайджан лучше, чем Эльмар Мамедъяров»
16:00 1507
Новая армия. Вместо ХАМАС
Новая армия. Вместо ХАМАС наша корреспонденция; все еще актуально
03:27 5942
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером Махир Эмрели – лучший футболист
15:35 920
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
15:27 1371
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться