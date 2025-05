Kapital Bank удостоен четырех наград от мирового лидера индустрии цифровых платежей компании Visa

Одним из отмеченных проектов стала уникальная карта TələbəPlus, предназначенная для студентов. Этот продукт был высоко оценён как многофункциональный инструмент, отвечающий повседневным потребностям молодёжи и одновременно предоставляющий различные скидки и привилегии. В рамках партнерства с Фондом развития образования карта обеспечивает не только выгодные условия при совершении покупок, но и выполняет такие функции, как доступ в университеты и перевод стипендий. За успешный запуск данной инновационной разработки Kapital Bank был удостоен награды Launch of TələbəPlus от Visa.

Высокую оценку получила и деятельность банка в рамках инициативы She’s Next, направленной на поддержку женского предпринимательства. За вклад в развитие местного женского бизнеса, повышение финансовой грамотности женщин и системную поддержку предпринимательниц банк был отмечен наградой Launch of She’s Next Project.

Кроме того, Kapital Bank был награжден в номинации Bir Ecosystem Salary за проект по цифровизации зарплатных решений. Данная инициатива позволила сделать процесс выплаты заработной платы более прозрачным, оперативным и удобным как для работодателей, так и для сотрудников.

Еще одной успешной инициативой, получившей признание Visa, стал премиальный продукт для частных клиентов – карта Visa Infinite Miles Dark. Эта карта предоставляет владельцам возможность накапливать мили за совершенные платежи и использовать их не только для покупки авиабилетов, но и для широкого спектра туристических услуг через PASHA Travel, включая fast track сервисы, визовую поддержку, турпакеты, аренду автомобилей, бронирование отелей, а также доступ в CIP/VIP залы. За запуск этой карты Kapital Bank был удостоен награды Launch of Visa Infinite Miles Dark.

Эти достижения свидетельствуют о стремлении Kapital Bank внедрять передовые решения, обеспечивающие клиентам высокий уровень сервиса и комфорта.

