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В Москве объяснили резкую критику Трампом Путина «эмоциями»

16:57 808

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил руководство стран Европы-союзников Украины в саботаже мирного урегулирования. Именно этим, по версии главы российского МИД, объясняется резкая риторика президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Путина.

Отвечая на вопрос турецкого журналиста о смене риторики Трампа, который был задан на пресс-конференции после встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, Лавров сказал: «Президент Трамп — человек, который хочет результата […] И когда он видит, что эти его усилия группка европейских представителей начинает саботировать, подталкивая Украину на совершенно безрассудные действия, включая атаки беспилотников на Москву [...], конечно, у него могут проявляться определенные эмоции как у человека, который не любит препятствий на пути к достижению благородных целей».

Накануне Трамп раскритиковал Путина за «бессмысленные» массированные атаки по украинским городам 24-26 мая, самые значительные за всю историю войны, и заявил, что тот «сошел с ума». Представитель Кремля ранее назвал слова Трампа эмоциональной реакцией.

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