Путин снова говорит о картофеле

Российский агросектор становится высокопроизводительным и высокотехнологичным, поэтому данная сфера может быть интересной для инженеров, заявил на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» президент России Владимир Путин. Он напомнил, что в стране наблюдается нехватка картофеля, и призвал робототехников не забывать об агросекторе.

«Встречался вчера с представителями агробизнеса, а картошки-то нет, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем, он говорит: «У нас уже все продали в Россию». Здесь тоже есть чем заняться! Агросектор у нас становится высокопроизводительным, высокотехнологичным и очень интересным направлением работы, рекомендую не забывать о нем», — сказал Путин.

Накануне на встрече с представителями деловых кругов помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил Путину, что в Беларуси закончился картофель. Так он ответил на слова президента о необходимости иметь собственный урожай.

Слова Орешкина удивили российского лидера, который до этого назвал соседнее государство «специалистом по картошке». «Как закончился? — спросил Путин. — Максим говорит, что картофель в Беларуси закончился. Что это такое?»