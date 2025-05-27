Военная разведка США: Россия практически вернула Грузию, с Арменией есть проблемы

Согласно отчету, в прошлом году отношения между Россией и Арменией оставались напряженными, и Армения предупреждала о возможном выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Управление военной разведки Министерства обороны США (DIA) выразило обеспокоенность усилением влияния России в регионе Южного Кавказа в последние годы. В последнем отчете ведомства по глобальным угрозам указано, что Россия практически добилась возвращения Грузии в свою сферу влияния. Агентство отмечает, что правительство, возглавляемое партией «Грузинская мечта», создало условия, которые позволяют России укрепить свое влияние в стране, особенно после парламентских выборов в октябре прошлого года.

В документе также говорится, что Россия проводила информационные операции, чтобы дискредитировать армянскую демократию и ее более прозападное руководство. Выводы разведывательного управления отражают более широкую обеспокоенность США дестабилизацией ситуации в регионе на фоне попыток России усилить контроль над бывшими советскими республиками через политические манипуляции и пропаганду.

В отчете отсутствуют оценки отношений России с Азербайджаном.

В отчете военной разведки США также указывается, что Россия сохраняет традиционные рычаги влияния в Центральной Азии. Глубокие исторические, экономические, политические, военные и культурные связи Москвы с государствами региона позволяют ей, несмотря на «определенную неравномерность», поддерживать свое постоянное присутствие в Центральной Азии.

Россия рассматривает безопасность Центральной Азии как неотъемлемую часть своей собственной и использует двусторонние и многосторонние соглашения о сотрудничестве для контроля над архитектурой безопасности региона, в том числе через Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество Независимых Государств (СНГ) и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Москва также использует зависимость стран Центральной Азии от своей газовой и нефтяной инфраструктуры для оказания давления на них в целях достижения своих стратегических задач.