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Лавров: Франция воюет против России

17:30 388

Использование французских ракет дальнего радиуса действия для ударов по территории России дает основания считать, что Париж воюет против Москвы, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве.

«Франция воюет против России, потому что ее ракеты дальнего радиуса действия используются нацистским режимом в Киеве для ударов по территории Российской Федерации», — сказал Сергей Лавров, подчеркнув, что удары наносятся, в основном, по гражданским объектам.

Министр иностранных дел также назвал «неправдой» слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о том, что Франция не воюет против российского народа и против России, а содействует суверенитету, независимости, территориальной целостности Украины и ее вооруженным силам.

26 мая глава МИД Франции на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване заявил, что страны Европы «желают, чтобы война прекратилась». «Франция, Европа не находятся в войне ни против России, ни против российского народа», — сказал министр, добавив, что Париж тем не менее выступает против пересмотра границ на европейском континенте путем силы.

Глава МИД Франции ранее отмечал, что европейские столицы готовы подключиться к переговорному процессу по Украине при условии, что будет предварительно достигнуто перемирие. В МИД России тем временем утверждают, что страны Европы заинтересованы в продолжении боевых действий.

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