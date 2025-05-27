Тбилиси не признал «российского влияния»

«Это полная чушь! О каком усилении влияния идет речь?! То, что такая ерунда попадает в такие важные документы, как раз свидетельствует о влиянии «глубинного государства», — заявил он журналистам.

Об этом сообщает Civil, ссылаясь на его комментарии журналистам.

Ранее разведка США опубликовала доклад «Оценка мировой угрозы 2025». В нем упоминалось, что Россия «стремится вернуть Грузию в сферу своего влияния», а после парламентских выборов правительство создало условия, которые «позволяют России усилить свое влияние в стране».

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября 2024 года. Победу на них одержала «Грузинская мечта», правящая в стране с 2012 года. Она набрала 53,92%. Оппозиционные партии отказались признавать итоги голосования.

В ноябре того же года в стране начались митинги. Некоторые требования протестующих — проведение новых парламентских выборов и освобождение граждан, задержанных на акциях.