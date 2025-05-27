USD 1.7000
EUR 1.9343
RUB 2.1262
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Тбилиси не признал «российского влияния»

17:32 298

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе резко отверг выводы разведки Минобороны США о якобы растущем влиянии России в республике.

Об этом сообщает Civil, ссылаясь на его комментарии журналистам.

«Это полная чушь! О каком усилении влияния идет речь?! То, что такая ерунда попадает в такие важные документы, как раз свидетельствует о влиянии «глубинного государства», — заявил он журналистам.

Ранее разведка США опубликовала доклад «Оценка мировой угрозы 2025». В нем упоминалось, что Россия «стремится вернуть Грузию в сферу своего влияния», а после парламентских выборов правительство создало условия, которые «позволяют России усилить свое влияние в стране».

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября 2024 года. Победу на них одержала «Грузинская мечта», правящая в стране с 2012 года. Она набрала 53,92%. Оппозиционные партии отказались признавать итоги голосования.

В ноябре того же года в стране начались митинги. Некоторые требования протестующих — проведение новых парламентских выборов и освобождение граждан, задержанных на акциях.

Спецпредставитель Трампа призвал оказывать давление на Россию
Спецпредставитель Трампа призвал оказывать давление на Россию новость дополнена 17:45
17:45 790
Что задержанный на границе с Азербайджаном Бачиашвили не поделил с основателем «Грузинской мечты»?
Что задержанный на границе с Азербайджаном Бачиашвили не поделил с основателем «Грузинской мечты»? новые подробности; обновлено 16:20
16:20 5121
Неприятный сюрприз для Азербайджана в Италии
Неприятный сюрприз для Азербайджана в Италии подложили свинью? все еще актуально
03:42 13454
В Москве объяснили резкую критику Трампом Путина «эмоциями»
В Москве объяснили резкую критику Трампом Путина «эмоциями»
16:57 812
Алиев обратился к жителям Лачина
Алиев обратился к жителям Лачина фото; обновлено 16:37
16:37 2823
Спикер парламента Армении: Алиев прав, когда отвечает нам зеркально
Спикер парламента Армении: Алиев прав, когда отвечает нам зеркально
15:44 2891
Трехсторонний саммит Азербайджан-Пакистан-Турция в Лачине
Трехсторонний саммит Азербайджан-Пакистан-Турция в Лачине обновлено 16:07
16:07 5015
Депутат: «Футбольный клуб «Карабах» в Европе представлял Азербайджан лучше, чем Эльмар Мамедъяров»
Депутат: «Футбольный клуб «Карабах» в Европе представлял Азербайджан лучше, чем Эльмар Мамедъяров»
16:00 1515
Новая армия. Вместо ХАМАС
Новая армия. Вместо ХАМАС наша корреспонденция; все еще актуально
03:27 5942
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером Махир Эмрели – лучший футболист
15:35 924
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
15:27 1372

ЭТО ВАЖНО

Спецпредставитель Трампа призвал оказывать давление на Россию
Спецпредставитель Трампа призвал оказывать давление на Россию новость дополнена 17:45
17:45 790
Что задержанный на границе с Азербайджаном Бачиашвили не поделил с основателем «Грузинской мечты»?
Что задержанный на границе с Азербайджаном Бачиашвили не поделил с основателем «Грузинской мечты»? новые подробности; обновлено 16:20
16:20 5121
Неприятный сюрприз для Азербайджана в Италии
Неприятный сюрприз для Азербайджана в Италии подложили свинью? все еще актуально
03:42 13454
В Москве объяснили резкую критику Трампом Путина «эмоциями»
В Москве объяснили резкую критику Трампом Путина «эмоциями»
16:57 812
Алиев обратился к жителям Лачина
Алиев обратился к жителям Лачина фото; обновлено 16:37
16:37 2823
Спикер парламента Армении: Алиев прав, когда отвечает нам зеркально
Спикер парламента Армении: Алиев прав, когда отвечает нам зеркально
15:44 2891
Трехсторонний саммит Азербайджан-Пакистан-Турция в Лачине
Трехсторонний саммит Азербайджан-Пакистан-Турция в Лачине обновлено 16:07
16:07 5015
Депутат: «Футбольный клуб «Карабах» в Европе представлял Азербайджан лучше, чем Эльмар Мамедъяров»
Депутат: «Футбольный клуб «Карабах» в Европе представлял Азербайджан лучше, чем Эльмар Мамедъяров»
16:00 1515
Новая армия. Вместо ХАМАС
Новая армия. Вместо ХАМАС наша корреспонденция; все еще актуально
03:27 5942
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером
Гурбан Гурбанов вновь признан лучшим тренером Махир Эмрели – лучший футболист
15:35 924
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
Трамп может разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием
15:27 1372
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться