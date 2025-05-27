Россия готовится запустить Запорожскую АЭС

Россия строит линии электропередачи на оккупированной части Украины, чтобы, предположительно, подключить к своей энергосистеме Запорожскую атомную электростанцию. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на доклад Greenpeace.

О строительстве линий электропередачи свидетельствуют опубликованные в отчете спутниковые снимки. С начала февраля 2025 года Россия возвела более 80 километров линий электропередачи между оккупированными Мариуполем и Бердянском вдоль побережья Азовского моря.

По оценке Greenpeace, цель строительства — соединить новые линии с крупной подстанцией недалеко от Мариуполя, которая соединена с Запорожской АЭС, находящейся в 225 километрах от нее.

Точные планы Москвы остаются неясными, отмечает The New York Times. Возникают вопросы, планирует ли Россия возобновлять работу АЭС после войны или хочет сделать это в условиях продолжения боевых действий. По мнению экспертов, России потребуется построить еще несколько ЛЭП, чтобы подключить станцию к своей энергосистеме.

Специалист Greenpeace по ядерной энергетике Шон Берни называет спутниковые снимки первым подтверждением планов президента РФ Владимира Путина по перезапуску Запорожской АЭС.

The New York Times отмечает, что это может стать первым случаем, когда одна страна захватывает ядерный объект другой страны, а затем использует его для собственных энергетических нужд. И это, добавляет газета, будет противоречить недавним усилиям администрации президента США Дональда Трампа обсудить судьбу станции в рамках мирных переговоров.