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Спецпредставитель Трампа об огромных жертвах российско-украинской войны

18:06 1302

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил в эфире Fox News, что общие потери Украины и России в ходе конфликта, включая погибших и раненых, составляют около 1,2 миллиона человек.

Он отметил, что данные потери значительно превышают масштабы потерь США во Второй мировой войне.

Сегодня российские СМИ сообщали, что с 2022 по 2025 год Министерство труда и социальной защиты России заказало свыше 1,56 миллиона удостоверений для ветеранов боевых действий, а также 307,9 тысячи удостоверений для членов семей погибших военнослужащих.

Пик закупок пришелся на 2023 год: тогда Минтруд заказал более 800 тысяч удостоверений для ветеранов и свыше 250 тысяч — для членов семей погибших. В 2024 году темпы сократились: было закуплено около 304 тысяч удостоверений для ветеранов и лишь 8 тысяч — для родственников погибших.

В 2025 году министерство снова увеличило объемы: согласно опубликованным данным, было заказано более 357 тысяч удостоверений. Из этого числа 317,5 тысячи составили удостоверения самих ветеранов, а 40,2 тысячи — документы для членов семей погибших или умерших участников войны и инвалидов.

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