Британия вооружит Украину на деньги России

Киев и Лондон договорились использовать доходы от замороженных российских активов на закупку оборонной продукции, ремонт военной техники, на совместные проекты украинских и международных оборонных компаний. Об этом сообщает украинское Минобороны.

«Украина и Британия подписали проектную договоренность об использовании сверхприбылей от замороженных российских активов. В течение 2025-2026 годов Украина получит 3 миллиарда долларов.

Средства будут направлены на закупку оборонной продукции иностранного производства, ремонт и обслуживание военной техники, реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний, закупку других критически важных материалов, включая продукцию украинского производства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского Минобороны.

В ведомстве отметили, что привлечение прибыли от замороженных активов РФ позволит усилить производственные и ремонтные мощности украинского ВПК.