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Впервые: прямые переговоры Израиля и Сирии

18:29 990

Израиль и Сирия находятся в прямом контакте и в последние недели провели встречи, направленные на снижение напряженности и предотвращение конфликта в приграничном регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что сирийскую сторону представлял губернатор провинции Кунейтра и по совместительству ответственный за безопасность в провинции Эс-Сувейда (преимущественно проживают друзы), также расположенной недалеко от границы с Израилем, аль-Далати. Об израильской делегации известно лишь то, что в ее состав входят сотрудники службы безопасности.

По словам источников, стороны провели несколько раундов прямых переговоров в приграничном регионе, в том числе на территории, контролируемой Израилем. Издание также подчеркивает, что это были первые прямые контакты представителей Сирии и еврейского государства, раньше они проходили только через посредников.

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