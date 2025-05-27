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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Россия хочет бомбить Украину, а получать сдачи не хочет

19:13 509

Российский президент Владимир Путин «четко дал понять», что «хулиганить беспилотниками в России нельзя». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так «беспилотниками хулиганить» у нас в России. Будете хулиганить — будете получать», — сказал Песков, говоря об атаках украинских БПЛА на российские регионы.

22 мая Путин провел телефонный разговор с главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым, который пострадал при ударе украинского дрона.

В ходе беседы с ним президент заявил, что Россия «будет обязательно отвечать на украинские атаки».

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