Россия хочет бомбить Украину, а получать сдачи не хочет

Российский президент Владимир Путин «четко дал понять», что «хулиганить беспилотниками в России нельзя». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так «беспилотниками хулиганить» у нас в России. Будете хулиганить — будете получать», — сказал Песков, говоря об атаках украинских БПЛА на российские регионы.

22 мая Путин провел телефонный разговор с главой Беловского района Курской области Николаем Волобуевым, который пострадал при ударе украинского дрона.

В ходе беседы с ним президент заявил, что Россия «будет обязательно отвечать на украинские атаки».