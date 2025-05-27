В Азербайджане выявляют особо одаренных студентов и берут на попечение

Фонд поддержки развития образования «Гювян» начал реализацию образовательных проектов в Азербайджане. Благотворительный Фонд уже два года опекает группу студентов, поступивших в вузы с высокими баллами, заботится об их обучении, здоровье и досуге, а также осуществляет различные проекты для развития их знаний и навыков. В минувшую субботу Фонд провёл ещё одно успешное мероприятие. Совместно с Antec Academy в расположенном на бакинском бульваре ресторане Atelier61 был организован конкурс для особо одаренных студентов.

Мероприятие под названием «Формула самосовершенствования: к успеху через знания и навыки» было направлено на поддержку личностного и профессионального роста юношей и девушек, повышение уровня их знаний и умений, создание мотивации, а также подготовку к собеседованиям и построению карьерных целей. В течение почти пяти часов участники обсуждали актуальные темы, участвовали в интересных конкурсах и практических занятиях, направленных на развитие стратегического мышления, особо взвешенного подхода и навыков устойчивого роста. После завершения тренинга ресторан Atelier61 провел торжественный банкет. Затем студентам вручили сертификаты. Напомним, что Фонд «Гювян» был зарегистрирован в Министерстве юстиции в декабре 2023 года. Миссия филантропической организации — выявление талантливых студентов из разных регионов Азербайджана, успешно поступивших в вузы, расширение их образовательных возможностей и поддержка личностного развития.