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В Азербайджане выявляют особо одаренных студентов и берут на попечение

новая инициатива
Тамилла Алиева, собкор
19:16 592

Фонд поддержки развития образования «Гювян» начал реализацию образовательных проектов в Азербайджане. Благотворительный Фонд уже два года опекает группу студентов, поступивших в вузы с высокими баллами, заботится об их обучении, здоровье и досуге, а также осуществляет различные проекты для развития их знаний и навыков. В минувшую субботу Фонд провёл ещё одно успешное мероприятие.

Совместно с Antec Academy в расположенном на бакинском бульваре ресторане Atelier61 был организован конкурс для особо одаренных студентов.

Мероприятие под названием «Формула самосовершенствования: к успеху через знания и навыки» было направлено на поддержку личностного и профессионального роста юношей и девушек, повышение уровня их знаний и умений, создание мотивации, а также подготовку к собеседованиям и построению карьерных целей.

В течение почти пяти часов участники обсуждали актуальные темы, участвовали в интересных конкурсах и практических занятиях, направленных на развитие стратегического мышления, особо взвешенного подхода и навыков устойчивого роста.

После завершения тренинга ресторан Atelier61 провел торжественный банкет. Затем студентам вручили сертификаты.

Напомним, что Фонд «Гювян» был зарегистрирован в Министерстве юстиции в декабре 2023 года. Миссия филантропической организации — выявление талантливых студентов из разных регионов Азербайджана, успешно поступивших в вузы, расширение их образовательных возможностей и поддержка личностного развития.

В настоящее время Фонд опекает 22 студентов. Двое из них учатся за рубежом, остальные — в Бакинском государственном университете, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Бакинской высшей школе нефти, Бакинском славянском университете и других вузах. Фонд покрывает расходы на обучение, подготовительные курсы, аренду жилья, медицинские услуги и спортивные мероприятия.

Кроме того, в течение года один из студентов, показавший выдающиеся академические результаты, получает возможность поехать за границу на отдых за счёт Фонда. Эта инициатива способствует здоровой конкуренции среди студентов и помогает воспитывать специалистов, преданных национальным и духовным ценностям и полезных для будущего развития общества.

Также начал работу официальный сайт Фонда, где можно ознакомиться с его деятельностью и реализуемыми проектами: www.guven.az.

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