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У США есть план, но он никому не нравится

19:37 154

Специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты разработали план мирного урегулирования конфликта в Украине, состоящий из 22 пунктов. Об этом Келлог сообщил в эфире телеканала Fox News, подчеркнув, что план, по его мнению, является сбалансированным, поскольку «не нравится ни одной из сторон».

«У нас есть план из 22 пунктов, который очерчивает наши цели. Честно говоря, мы считаем его хорошим, потому что он не нравится ни одной из сторон. Прогресс достигается, когда план вызывает недовольство у обеих сторон», — отметил Келлог.

По словам спецпредставителя, администрация президента США Дональда Трампа активно работает над прекращением войны в Украине и считает, что конфликт завершится за столом переговоров.

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