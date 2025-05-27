Жесткая схватка SOCAR Trading с швейцарцами и арабами за завод Italiana Petroli

По последним данным, полученным итальянской газетой La Repubblica из финансовых кругов, тендер на продажу завода, стоимость которого оценивается в 2,3–2,5 миллиарда евро, близится к завершению, и шансы SOCAR Trading на победу оцениваются выше, чем у других участников.

Как уже сообщалось, компания SOCAR Trading участвует в международном тендере на приобретение в Италии нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего влиятельной семье Браккетти-Перетти. Среди основных конкурентов азербайджанской компании — швейцарские трейдеры Gunvor Trading и Glencore, а также инвестиционная компания Bin Butti из Объединенных Арабских Эмиратов.

Все 100 процентов акций нефтеперерабатывающего завода принадлежат компании Italiana Petroli (IP) Group, контролируемой семьёй Браккетти-Перетти. Группа IP, история которой насчитывает более 90 лет, владеет НПЗ в Анконе (специализируется преимущественно на производстве битума), нефтеперерабатывающим заводом SARPOM в Трекате (производство топлива), а также имеет связи с НПЗ Alma в Равенне. Общая мощность переработки нефти на трех этих предприятиях составляет 200 тысяч баррелей в сутки.

Как пишет британское агентство Reuters со ссылкой на два близких к сделке источника, SOCAR, Gunvor и Bin Butti Group, как ожидается, представят на следующей неделе обязывающие предложения по покупке завода Italiana Petroli.

По данным Reuters, SOCAR и Gunvor дольше других рассматривали возможность участия в тендере, в то время как Bin Butti включилась в гонку за завод относительно недавно.