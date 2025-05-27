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Абдель Вахаб Абдель Разек у Али Асадова

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19:54 779

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Баку председателем Сената Египта Абделем Вахабом Абделем Разеком.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, на встрече «было выражено удовлетворение развитием по восходящей связей между Азербайджаном и Египтом в различных сферах». Было отмечено «значение регулярных встреч и обсуждений глав государств в деле дальнейшего углубления и укрепления двусторонних отношений».

Также были затронуты межпарламентские отношения, отмечена важная роль законодательных органов в развитии двусторонних связей.

На встрече, как сообщается, обсуждались «перспективы расширения азербайджано-египетского взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям».

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