Абдель Вахаб Абдель Разек у Али Асадова

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Баку председателем Сената Египта Абделем Вахабом Абделем Разеком.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, на встрече «было выражено удовлетворение развитием по восходящей связей между Азербайджаном и Египтом в различных сферах». Было отмечено «значение регулярных встреч и обсуждений глав государств в деле дальнейшего углубления и укрепления двусторонних отношений».

Также были затронуты межпарламентские отношения, отмечена важная роль законодательных органов в развитии двусторонних связей.

На встрече, как сообщается, обсуждались «перспективы расширения азербайджано-египетского взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям».