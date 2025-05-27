Трамп: «Путин играет с огнем!»

С Россией случилось бы много «действительно плохих вещей», если бы президент США Дональд Трамп не вмешался в ситуацию. Об этом сам американский лидер написал в соцсети Truth Social.

«Чего не понимает Владимир Путин, так это то, что, если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХИХ. Он играет с огнем!», написал Трамп (орфография сохранена).

Ранее американский лидер отреагировал на массированные обстрелы Украины Россией, заявив, что недоволен действиями президента РФ Владимира Путина.

«Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но он запускает ракеты в города и убивает людей, и мне это не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин. Он убивает людей. И с этим парнем что-то случилось, и мне это не нравится. Мы разговариваем, а он выпускает ракеты по Киеву и другим городам», – сказал Трамп.