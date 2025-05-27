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Азербайджан против чемпионов мира в Баку

Отдел спорта
20:28 1225

Сегодня на чемпионате мира по мини-футболу в Баку начались матчи 1/8 финала.

Сборная Азербайджана в 20:30 выйдет на игру с действующими чемпионами мира из Румынии.

Напомним, подопечные Эльшада Гулиева заняли 1-е место в группе «А», а румыны стали вторыми в группе «B».

Сборная Азербайджана сыграла вничью с Бахрейном (1:1) и обыграла Словению (4:0) с Мавританией (2:0).

Румыния одолела Узбекистан (2:1), проиграла Чаду (2:4) и сыграла вничью с Францией (0:0).

Победитель матча Азербайджан - Румыния в четвертьфинале встретится с Англией, которая одолела сегодня в 1/8 финала Болгарию (2:2, 3:1 - в серии пенальти).

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