Важное заявление Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что назначил группу из десяти экспертов в юриспруденции и уполномочил их начать работу над новой Конституцией, передает АР. «На протяжении 23 лет мы неоднократно демонстрировали искренние намерения увенчать нашу демократию новой гражданской либертарианской Конституцией», - отметил он.

Ранее зампред правящей Партии справедливости и развития Турции Хюсейн Яйман на встрече с партийным активом в Мугле заявил, что, несмотря на слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о нежелании снова баллотироваться, партия намерена выдвинуть его кандидатом на следующих выборах.

22 мая Эрдоган заявил, что не планирует баллотироваться на новый президентский срок. Такое заявление он сделал в самолёте по пути из Будапешта в Анкару после участия в неформальном саммите Организации тюркских государств. Эрдоган подчеркнул, что его не волнует переизбрание, а приоритет — создание новой Конституции для Турции.