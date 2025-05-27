Гусейн Гасанов ареста не боится

Российский блогер и бизнес-тренер Гусейн Гасанов, обвиняемый в неуплате налогов на 170 млн рублей, может вернуться в РФ. Об этом сообщил журналистам его адвокат Дмитрий Козяйкин.

«Как только мы разберемся окончательно, в чем его обвиняют, ну и соответственно выстроим окончательную линию защиты, я думаю, что он обязательно рассмотрит вопрос о возвращении в страну. Он здесь родился, он является гражданином РФ, у него нет гражданств и видов на жительство в других государствах», - сказал он.

Ранее Гасанова в России заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Как выяснили следователи, Гасанов в 2019-2021 годах не уплатил налоги на сумму более 170 млн рублей. 20 млн из них он незаконно легализовал в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения. Блогеру заочно предъявлено обвинение по статье 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).