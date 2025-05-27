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Южная Корея хочет забрать солдат КНДР

21:04 463

Северокорейские солдаты, которые находятся в плену в Украине, не были включены в недавний обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» между Украиной и Россией. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление депутата Национального собрания Южной Кореи Ю Ён-вона.

По его словам, двое военнослужащих с фамилиями Ри и Бэк не были включены в список обмена между Украиной и Россией, который состоялся с пятницы по воскресенье. Он сослался на украинский источник.

Как сообщил Ю, решение не включать северокорейцев в список было принято по просьбе Сеула. Южная Корея выразила готовность принять солдат, если они захотят переехать в Южную Корею. Один из них, Ри, уже выразил такое намерение.

Депутат Ю Ён-вон встретился с обоими пленными во время своего визита в Украину в феврале. Один из пленных – Ри – в опубликованной аудиозаписи выразил обеспокоенность тем, что его родителей могут казнить, если он вернётся в Северную Корею в рамках обмена.

Депутат призвал правительство Южной Кореи принять меры, чтобы дать им возможность перебраться на Юг.

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