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Дуров: «Я русский!»

21:17 357

Предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров во вторник, 27 мая, в ходе выступления на форуме, организованном американской организацией Human Rights Foundation, назвал себя русским в ответ на обвинения в зависимости от той или иной государственной структуры или в работе на спецслужбы.

По словам бизнесмена, «пытающиеся уличить его в подобном люди ничего не знают о жизненном пути, который он прошел, чтобы делать подобные предположения». Предприниматель отметил, что основанная им социальная сеть «ВКонтакте» и Telegram «сыграли огромную роль в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе».

«Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом», - воскликнул Дуров.

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